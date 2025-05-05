Путин принял приглашение Моди посетить Индию

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Конкретные сроки визита еще не определены.

Индия будет представлена на торжестве в российской столице в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом президенту РФ Владимиру Путину в ходе телефонного разговора сказал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Как подчеркнули лидеры стран, отношения между Москвой и Дели сейчас находятся на высоком уровне. Также президент России принял приглашение посетить Индию для проведения двусторонней встречи на высшем уровне.