Зрители устроили массовую драку на турнире ММА в Сургуте

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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По факту произошедшего организована проверка.

Массовая драка произошла в торговом центре Сургута, где проходил турнир по ММА. Участниками потасовки стали собравшиеся вокруг октагона зрители. Кадрами с места инцидента делятся очевидцы в соцсетях.

Как выяснило агентство URA.RU, болельщики бросились зачем-то на ринг разнимать бойцов. После этого массовая потасовка продолжилась за периметром ринга.

«В разгар турнира два бойца набросились друг на друга, находясь на ринге. Разнимать их побежали все, кто находился вокруг», — рассказал очевидец произошедшего.

По его словам, когда бойцов увели с ринга, то драка стала разрастаться уже за его пределами. Было невозможно понять, кто с кем дрался, все были в общей массе.

По факту произошедшего организована проверка.

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