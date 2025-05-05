Умер актер из «Прослушки» и «Клана Сопрано» Чарли Скелайс
Фото: Кадр из сериала «Сопрано», 1999 – 2007 гг.
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Артист скончался в доме престарелых в США.
На 85-м году жизни скончался американский актер Чарли Скелайс. Об этом сообщило издание Hollywood Reporter со ссылкой на его родственников.
«Скейлис скончался в четверг в доме престарелых в Финиксвилле, штат Пенсильвания, после продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера», — говорится в сообщении.
Актер наиболее известен по роли Томаса Пакузы, профсоюзного деятеля и портового рабочего по прозвищу «Лошадиная Морда», которую он исполнил в популярном сериале «Прослушка». Также он сыграл ренера Молинаро в популярном сериале «Клан Сопрано».
Также актер принимал участие в таких проектах, как «Закон и порядок», «Щит» и «Альфа-дом».
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