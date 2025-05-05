В Москве состоялась премьера шпионской драмы «По следу Зверя»

Фото, видео: Кадр из сериала «По следу зверя», 2025 г.; 5-tv.ru

Сериал был создан на основе секретных документов и в рамках проекта «Ожившие истории войны», организованного Институтом развития интернета.

Самые смелые и оригинальные идеи сценаристам и режиссерам помогает реализовать Институт развития интернета. Участниками проекта уже стали сотни человек, и результаты впечатляют. Всего за пять лет десятки наград самых разных конкурсов и премий, в том числе и международных. К 80-летию Победы был организован закрытый показ шпионской саги «По следу зверя». Среди первых зрителей был корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Увидеть первые серии шпионской драмы «По следу Зверя» еще до официального выхода на экраны хотели многие, но мест в зале хватило не всем.

«Сегодня на премьеру со мной пришел мой племянник, он же крестник, он же, считай, сын, и я уверена, что ему понравится. Русский человек всегда живет гордостью, памятью. Это у нас просто в коде зашито», — поделилась актриса Евгения Малахова.

Раньше остальных сериал об охоте на немецких диверсантов в советском тылу зрители посмотрели в рамках проекта «Ожившие истории войны». К 80-летию Победы его организовал Институт развития интернета.

О сражениях и героях Великой Отечественной сняты сотни художественных фильмов, ставших классикой не только советского или российского, но и мирового кинематографа. Казалось бы, о чем еще здесь можно рассказать. Но даже спустя 80 лет из рассекреченных архивов и документов историки узнают ранее неизвестные факты о войне. Именно эти материалы и ложатся в основу новых киносценариев.

Самые оригинальные идеи получают поддержку Института развития интернета. Там помогают сценаристам и режиссерам воплотить на экране смелые и социально-значимые проекты.

«Я должен отметить высокий уровень квалификации коллег из Института развития интернета, креативных продюсеров и редакторов. Оценив наш сценарий высоко в первом виде, внесли большой вклад в его доведение до финального результата», — рассказал продюсер Александр Стариков.

Запутанный сюжет, историческая достоверность, убедительная игра актеров и неожиданная развязка. Такое кино о военном времени зритель выбирает сердцем.

«Очень сильная картина, очень тяжелая, и я очень искренне надеюсь, что этот сериал будут смотреть как молодежь моего возраста, так и ребята помладше. Потому что, когда ты видишь, что на картине твои ровесники и, что они делают для своей страны, чтобы защитить свою Родину, это трогает до глубины души», — поделилась зрительница Дарья.

Сериал «По следу Зверя» скоро увидят и зрители РЕН ТВ. Канал — лидер по производству военно-художественного кино. 4 мая состоялась телепремьера продолжения исторического боевика «Операция «Карпаты», а 8 мая на экраны выйдет третья часть военной саги о советских контрразведчиках «СМЕРШ».

«Показ «Банды «ЗИГ ЗАГ» продемонстрировал высокие цифры эфира, «СМЕРШ» продемонстрировал высокие цифры эфира, что доказывает, что у аудитории есть востребованность такого военно-приключенческого кино», — отметил сценарист Олег Сироткин.

Авторы проекта «Ожившие истории войны» в четырех сериалах стремились рассказать о судьбах простых советских людей, приближавших победу в окопах, на заводах, в поле и конструкторских бюро.

«Для нашей страны это остается актуальным, потому что Великая Отечественная — это очень большая рана для нашего народа», — отметил один из зрителей.

«Мне картина очень понравилась, я пару раз даже прослезилась, потому что такое не может не трогать», — призналась зрительница Екатерина.

И, судя по реакции первых зрителей, такое кино нужно смотреть.