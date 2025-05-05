Вода прибывает: в Тюменской области ухудшилась ситуация с паводком

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Местные власти готовят возможную эвакуацию жителей населенных пунктов, находящихся в зоне риска.

В Тюменской области стремительно прибывает вода. Пик паводка ожидают в ближайшие дни. Паводок затопил автомобильную трассу, дорожное полотно полностью скрылось под водой.

В зоне риска — несколько населенных пунктов. Жители запасаются продуктами и питьевой водой. Власти готовят план эвакуации на случай ухудшения ситуации. Некоторые люди уже покинули свои дома.

«Второй год попадаем в неловкую ситуацию, приходится выкручиваться, сейчас живем в квартире моего папы, потому что домой не попасть. Хотим сильно домой, конечно», — рассказала местная жительница.

Сложная ситуация и в Приморье. Из-за проливных дождей реки выходят из берегов. В ближайшее время половодье может начаться еще в семи регионах. В том числе это может коснуться Карачаево-Черкесии, Нижегородской области и Пермского края.