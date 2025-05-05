Фото, видео: Reuters/Louisa Gouliamaki; 5-tv.ru

Власти готовятся ко второму туру голосования.

Прекратить накачивать Украину оружием призывает лидер президентской гонки в Румынии. Во второй тур, который намечен на 18 мая, с большим преимуществом вырвался глава «Альянса за объединение румын» Джордже Симион. Свою победу политик посвятил другому известному оппозиционеру и бывшему кандидату в президенты — Кэлину Джорджеску. В конце прошлого года «неудобного» кандидата, который жестко критиковал политику Евросоюза, поддерживал Россию, отстранили от выборов. Поводом стали якобы многочисленные нарушения. Может ли повториться подобный сценарий еще раз, разбирался корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Эти выборы уже называют самыми скандальными в новейшей истории Румынии. Это и не выборы вовсе, а перевыборы, что для страны — члена Евросоюза нехарактерно. Вдобавок после закрытия избирательных участков стало ясно, что в перевыборах еще будет второй тур. И выходят в него двое: мэр Бухареста Никушор Дан и лидер партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион.

Результаты первого тура показательны. Лидер оппозиции Симион в фаворитах. Он открыто выступает против дальнейшей евроинтеграции, поддержки Украины и пустых трат на так называемые европейские ценности.

«Я здесь для возвращения к конституционному порядку. Я хочу демократии, я хочу нормальной жизни», — отметил он.

Симион также открыто заявляет, что хочет вернуть к власти Кэлина Джорджеску — человека, из-за которого, по сути, и случились перевыборы. Его отстранили от гонки и обвинили в распространении дезинформации и связях с Россией, устроили показательное разоблачение — вытащили из машины посреди проезжей части, обыскали дом и офис.

Джорджеску чуть позже, конечно, освободили, связь с Россией так и не нашли. Но и к перевыборам тоже не допустили. Оппозиционное знамя как раз подхватил Джордже Симион, который готов разделить власть с Джорджеску, ведь это воля румынского народа.

«Мы можем сформировать большинство и назначить его премьер-министром, мы можем провести досрочные выборы или объявить референдум. Речь идет не о человеке, а о принципе», — заявил Симион.

Румынам, похоже, все равно, кто именно у власти — Симион, Джорджеску, лишь бы риторика сменилась. Кандидат от правящей партии Антонеску вообще остался за бортом. При этом с экранов «голос улиц» звучит совсем по-другому. Телевидение правящей партии продолжает говорить о Европе и готовит людей к уличному противостоянию.

«Если мой голос отменят или тот, кого я выбрал, не будет избран, я выйду на улицы», — заявил избиратель Доне Чиритои.

Нечто подобное европейские политтехнологи уже пытались провернуть в той же Грузии, когда избранную народом партию обвинили в пророссийских взглядах и чуть не устроили в Тбилиси второй майдан.

Европа уже знает историю с Марин Ле Пен во Франции или оппозиционной партией «Альтернатива для Германии» (АдГ), которые выступали против Евросоюза, хотели суверенитета. А главное, их поддерживали люди. Но Ле Пен в итоге задержали и отправили в СИЗО, а АдГ признали экстремисткой и просто запретили.

«То, что здесь происходит, — это настоящий скандал, и к демократии это не имеет никакого отношения. ЕС движется к диктатуре, а демократические стандарты выглядят совершенно иначе. Это диктатура из Брюсселя, которая пытается запугивать население отдельных стран Европы», — заявил член сената Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

Дадут ли Симиону победить во втором туре румынских выборов, вопрос открытый. Пока у него больше всех голосов избирателей. Но ведь не важно, как проголосуют. Важно правильно посчитать. Особенно если считать будут не в Бухаресте, а, например, в Брюсселе. Избирательные участки в Румынии в третий раз за последние полгода откроются 18 мая.