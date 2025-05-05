Трамп заявил о возможной встрече с Путиным в Саудовской Аравии

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Лидеры могут пообщаться в середине мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него состоялись «очень хорошие разговоры» относительно украинского конфликта, и объявил о вероятной встрече с лидером России Владимиром Путиным.

Во время общения с прессой на борту собственного лайнера Трамп рассказал, что в середине мая собирается посетить Саудовскую Аравию, где при личном контакте станет возможным проведение диалога с Путиным.

Отвечать на вопросы корреспондента The Wall Street Journal глава Соединенных Штатов наотрез отказался. Издание Трамп назвал «гнилым», а также обвинил, что оно работает на Китай.

До этого, 29 апреля, Трамп сообщал, что для него общение с президентом РФ Владимиром Путиным проходит легче, чем с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Он подчеркивал, что старается завершить конфликт, но Украина требует большего вооружения и усиления гарантий безопасности со стороны США.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что переговоры с Соединенными Штатами по вопросу украинского конфликта проходят в верном направлении. Дипломат напомнил, о словах американского госсекретаря Марко Рубио. Политик выражал мнение, что в рамках переговоров Вашингтон смог лучше понять позицию Москвы и глубинные причины конфликта.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трампа попросили о звонке Путину.