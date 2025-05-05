«Сама выбрала, не ной»: основные проявления инфантилизма в российских парах

Фото, видео: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger; Личный архив Виктории Богуновой;5-tv.ru

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Если партнер откладывает важный разговор на потом, — это плохой знак.

Инфантилизм в отношениях давно укоренился у российских пар. Женщина периодически воспринимается как партнер, готовый справиться с любыми задачами, в то время как мужчина не особо задумывается о другой динамике и занимает пассивную позицию. Об этом психолог, специалист по отношениям, консультативный член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги Виктория Богунова рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Инфантильность в нашем контексте — не всегда про бездельников с дивана. Это может быть и успешный, работающий, образованный мужчина, который при этом не готов нести ответственность — ни за чувства, ни за быт, ни за последствия собственных решений. Он может быть обаятельным, даже нежным, но рядом с ним женщина постепенно превращается в „маму“ — заботится, вытаскивает, терпит и в итоге выгорает», — пояснила эксперт.

По словам специалиста, выявить инфантильное поведение помогут пять типичных его признаков.

Ответственность за бытовую жизнь возлагается на женщину

У мужчины может быть ряд обязанностей, среди которых работа, вождение, ремонт бытовой техники, но при этом он часто не знает других жизненно важных аспектов. Например, партнер упускает информацию о собственном здоровье, о состоянии своего ребенка. Так он перекладывает ответственность на избранницу, чтобы в дальнейшем обвинить. Подобное поведение, по словам специалиста, лишь модель с установкой из детства.

Потребности в эмоциональной разгрузке только у мужчин

Находясь в плохом настроении, мужчина требует к себе внимания. При усталости женщины он может сказать: «Ты сама выбрала, не ной». Как отметила специалист, инфантильные партнеры действительно верят, что женщина не может находиться в уязвимом положении.

Конфликты и разговоры о проблемах избегаются

Когда грядет серьезный разговор, мужчина может дистанцироваться, предпочитая избегать резких тем. Другими проявлениями этого признака могут стать пассивная агрессия и обиды.

Невмешательство поможет остаться хорошим

Иногда мужчина оставляет выбор, позволяя принимать решение самостоятельно. Однако так он может уклоняться от ответственности, избегая негативных последствий. В конечном счете женщина может оказаться в роли той, кто чувствует вину.

Непринятие личных границ и взросления партнерши

В случае, если женщина отказывается делать все для развития отношений самостоятельно, мужчина может пугаться, обижаться и говорить об отсутствии необходимой ему заботы. Эксперт пояснила, что так рост одного из партнеров становится препятствием для привычной схемы другого. Материнская фигура поблизости исчезает, а взамен приходит взрослая женщина, что ведет к тревоге.

Для того, чтобы не поддаваться на провокации инфантильного партнера, специалист посоветовала понять, что его не нужно спасать. За избранника также не следует делать то, с чем он может справиться самостоятельно. Такой человек часто нарушает границы, однако делает это потому, что элементарно их не видит.

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