Шашлык с «сюрпризом»: контрольная закупка выявила кишечную палочку в мясе
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Контрольная закупка выявила кишечную палочку в мясе
Фото, видео: 5-tv.ru
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Некоторые образцы оказались давно просроченными.
В полуфабрикатах для шашлыка найдены опасные бактерии. «Известия» провели контрольную закупку сразу в нескольких гипермаркетах и сдали образцы на экспертизу.
Во всех были обнаружены микроорганизмы, которые попали в мясные заготовки на производстве.
В двух была обнаружена кишечная палочка. Некоторые оказались давно просроченными.
Производители попытались оправдаться: якобы был нарушен температурный режим при транспортировке, а пробы были сделаны некорректно.