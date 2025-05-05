Шашлык с «сюрпризом»: контрольная закупка выявила кишечную палочку в мясе

Фото, видео: 5-tv.ru

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Некоторые образцы оказались давно просроченными.

В полуфабрикатах для шашлыка найдены опасные бактерии. «Известия» провели контрольную закупку сразу в нескольких гипермаркетах и сдали образцы на экспертизу.

Во всех были обнаружены микроорганизмы, которые попали в мясные заготовки на производстве.

В двух была обнаружена кишечная палочка. Некоторые оказались давно просроченными.

Производители попытались оправдаться: якобы был нарушен температурный режим при транспортировке, а пробы были сделаны некорректно.