«Зрелости ждать неоткуда»: как изменить отношения с инфантильным мужчиной

Фото, видео: www.globallookpress.com/uwe umstätter; Личный архив Виктории Богуновой; 5-tv.ru

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Эмоциональное разграничение поможет обоим возлюбленным в паре.

Психологические границы следует рассматривать не как стены, отделяющие партнеров в отношениях, а в качестве дверей, способных выйти в будущем на гармоничный контакт. Об этом психолог, специалист по отношениям, консультативный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виктория Богунова рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Специалист отметила, что с инфантильным партнером особенно важно эмоциональное отделение, поскольку в ином случае избранник не будет развиваться.

«Границы особенно важны не как способ наказания или контроля, а как форма уважения к себе, и к партнеру. И, что парадоксально, — как шанс для другого наконец начать расти», — пояснила она.

Не секрет, что для крепкого союза необходимо научиться вовремя грамотно выстраивать диалог и проговаривать то, что волнует. Поэтому эксперт посоветовала не разбрасываться ультиматумами, а делать акцент на фактах. Например, можно говорить следующие фразы: «Я не буду решать за тебя», «Мне важно, чтобы ты взял на себя это».

Также важно не перенимать на себя родительские функции в романтических отношениях с любимым человеком. В такой позиции, утешая и жалея, партнер возвращается к роли мамы, и рост может обнулиться.

«Но если вы стоите на своем, появится шанс на настоящее партнерство. Или он начнет взрослеть. Или станет ясно, что зрелости ждать неоткуда. И тогда вы наконец получите выбор», — описала эксперт разные исходы тактики.

Несмотря на взаимодействия с партнером, следует помнить и про собственные чувства, так как внутренняя граница самая сложная, считает собеседница. Ответственность в паре за двоих не должен нести один человек. Если этот факт признается, то пропадает иллюзия «достаточного терпения», которое ведет к изменениям. Настоящие перемены, подчеркнула психолог, произойдут лишь в том случае, если партнера перестанут опекать и спасать от роста.

К тому же отношения не всегда поддаются переменам, иногда приходится уйти.

«Вернув себе свою роль, вы возвращаете себе себя. Не „мать“. Не „спасательницу“. Женщину, которая хочет быть не полезной, а любимой. И это — право, которое не надо доказывать. Его надо однажды — не отдать», — заключила Богунова.

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