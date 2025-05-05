Одним выстрелом: российские военные уничтожили боевиков ВСУ в районе Часова Яра

Фото, видео: Река Александр/ТАСС; 5-tv.ru

Наши мотострелки применили компактный противотанковый ракетный комплекс «Метис».

В зоне специальной операции мотострелки южной группировки войск сорвали подвоз боеприпасов для передовых частей врага. В районе Часова Яра против техники ВСУ применили компактный противотанковый ракетный комплекс "Метис". И с расстояния около двух километров попали точно в цель.

"Поступила команда, противник машину угнал, сказали координаты, ориентир, быстро выдвинулись на позицию, отработали, расход один — цель одна", — рассказал заряжающий ПТРК "Метис" с позывным "Катран".

А это кадры работы российских ударных дронов на Южно-Донецком направлении спецоперации. Наши беспилотники обнаружили скопление вражеской техники около населенного пункта Богатырь. После чего ВСУ лишились бронетранспортера американского производства и нескольких автомобилей, подвозивших боеприпасы.