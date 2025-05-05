Десятки людей остаются на улице: последние данные о пожаре на юго-западе Москвы

Два человека погибли и еще пятеро пострадали от пожара на юго-западе Москвы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Сотрудники МЧС пока не пускают жителей в квартиры.

Начинаем с чрезвычайного происшествия на юго-западе Москвы. Этой ночью на последнем этаже девятиэтажного жилого дома на улице Генерала Тюленева, по предварительным данным, произошел взрыв газа.

После мощного хлопка вспыхнул пожар. Частично обрушилась крыша и конструкции подъезда. При тушении на балконе обнаружили тела двух погибших. Кроме того, по уточненным данным МЧС, пострадали еще пять человек, в том числе двое детей.

А рядом с местом ЧП экстренные службы разместили палатки, где можно погреться и даже переночевать.

«Сейчас десятки человек остаются буквально на улице, потому что пострадавший дом отрезан от всех коммуникаций, там нет электричества и газа, и сейчас МЧС пока не пускают жителей в квартиры, пока не будут уверены в том, что там безопасно», — рассказал корреспондент «Известий» Алексей Целищев.

Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Сейчас огонь уже полностью потушен. По факту ЧП заведено уголовное дело.

Точную причину взрыва можно будет назвать только после проведения всех необходимых экспертиз.