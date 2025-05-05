«В кровь не бьемся»: Гарик Богомазов рассказал про футбольные тренировки

Игорь Богомазов: болел, болею и буду болеть за сборную России

Фото, видео: www.globallookpress.com/Darya Orlova; 5-tv.ru

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Физической активностью артист занимается не менее двух раз в неделю.

Бывший участник группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов поделился своими впечатлениями о спорте в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере спортивной драмы «Финал». Артист отметил, что всегда был и остается преданным болельщиком сборных России и СССР во всех видах спортивной активности.

«Волейбол? Да я вообще все, что касаемо сборной России, СССР, все виды спорта — болел, болею и буду болеть. А тем более такой фильм. Золотой матч сборной России и Бразилии в Лондоне. С удовольствием схожу», — сказал Богомазов.

Рэп-исполнитель также поделился, что не только активно интересуется спортом, но и тренируется.

«Я вообще часто хожу. Недавно были на женском гандболе, на футболе, когда сборная России играла с Гренадой. В футбол хожу стабильно два раза в неделю, иногда три», — добавил он.

Во дворе с соседями мяч артист не гоняет, но принимает участие в футбольных матчах с командой знаменитостей.

«Возобновился чемпионат по футболу среди артистов, и будет он проходить с 7 по 16 июня. Welcome. Стадион „Локомотив“. Там будут все матчи играть», — сообщил он.

Богомазов отметил, что, несмотря на свой многолетний опыт в футболе, команда не профессиональная, а травм участники стараются избегать.

«Слава богу, с травмами пронесло. Я 10 лет в футболе отыграл. Мы друг друга уважаем, понимаем, что сегодня тренировка, а завтра кто-то летит на гастроли», — подчеркнул он.

Также артист рассказал, что в его команде среди участников певец Дмитрий Маликов, а соперниками часто становятся команды из Белоруссии.

Ранее, писал 5-tv.ru, народный артист России Николай Басков отказался от экстремальных видов спорта.