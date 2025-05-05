«Достучался до сердец»: Жасмин о творческой самоотдаче Стаса Михайлова

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Артистка считает, что ее коллега искренне любит свое дело.

Певица Жасмин высоко оценивает вклад народного артиста России Стаса Михайлова в творчество. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на большом сольном концерте в честь дня рождения исполнителя.

По ее словам, именинник обладает привлекательными чертами характера, которые позволяют ему поддерживать сценический образ на высоте.

«Он очень харизматичный, сексуальный. Он не просто певец, который стоит и поет. Он просто разрывает», — поделилась собеседница.

Жасмин также привела в пример опыт совместной работы с исполнителем. Она отметила, что при выступлениях Михайлов максимально выкладывается, что ценят его поклонники.

«Понимаю, как он отдается каждому звуку, слову. Он весь уже вспотевший и все равно его просто прет на сцене, его эти эмоции», — сказала певица.

К тому же Жасмин пояснила, что считает своего коллегу и друга искренним, по-настоящему проживающим все те ощущения, которые он дарит фанатам.

«Он настоящий, не дежурный артист, который вышел и поработал. Видно, что он кайфует, делает свое. Он долго к этому шел», — заметила звезда.

Она полагает, что Стаса Михайлова любят как представительницы прекрасного пола, так и мужчины.

«Его услышали, он достучался до сердец, и причем не только женщин. Очень многие мои друзья, и мужчины в том числе, многие молодые парни очень любят его песни», — заключила Жасмин.

Ранее, писал 5-tv.ru, певица Севиль рассказала о необычных чертах характера Стаса Михайлова.