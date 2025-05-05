Новая афера: мошенники обманывают россиян под видом военной прокуратуры
Мошенники обманывают россиян под видом военной прокуратуры
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
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Аферисты запугивают тем, что кто-то получил доступ к банковским счетам граждан.
Преступники все чаще пытаются установить контакт с людьми, представляясь сотрудниками военной прокуратуры. Об этом проинформировала пресс-служба подразделения Министерства внутренних дел Российской Федерации, которое занимается противодействием неправомерному использованию информационно-коммуникационных технологий.
«Аферисты связываются с гражданами от лица военной прокуратуры и запугивают тем, что мошенники получили доступ к их банковским счетам», — уточнило ведомство в своем Telegram-канале.
После того как преступники установили контакт с жертвой, они убеждают ее в необходимости снять деньги и передать их курьерам, чтобы предотвратить перевод средств на Украину.
В этой схеме курьер должен поместить деньги клиента в якобы защищенную ячейку.
В ведомстве рекомендуют при подобных звонках не поддаваться на уловки злоумышленников, сразу же завершать разговор и не предоставлять никому свои финансовые средства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники придумали новую схему обмана под видом материальной помощи.