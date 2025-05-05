«Мужчины могут поучиться»: певица Севиль о характере Стаса Михайлова

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Звезда отметила, что исполнителя любят люди всех возрастов.

Народный артист России Стас Михайлов по-особенному привлекает женщин. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала солистка музыкальной поп-группы Artik & Asti Севиль Велиева (Seville) на большом сольном концерте в честь дня рождения исполнителя.

По словам певицы, все артисты должны развивать у себя заманчивые черты характера, чтобы нравиться своей аудитории. Любимый многими соотечественницами музыкант, как отметила собеседница, также в числе тех, кто соответствует названному критерию.

«Думаю, любой артист должен обладать этой манкостью. То есть, когда он выходит, он уже должен зацепить все внимание слушателей и зрителей. Конечно, Стас не исключение», — поделилась Севиль.

К тому же она добавила, что отношением Стаса Михайлова к публике проникаются не только представительницы прекрасного пола, но и мужчины. Вторые, считает солистка, могут брать пример с действий исполнителя в том, как следует обращаться с женщинами.

«Мне кажется, не только женщины это почувствуют, а все люди на Земле, и любых возрастов. Мужчины у него могут поучиться тому, как он воспевает женщин. Каждая женщина хотела бы оказаться героиней его песен. И, конечно, я чувствую всю ту маскулинность, которая есть у Стаса», — пояснила она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Григорий Лепс рассказал о многолетней дружбе со Стасом Михайловым.