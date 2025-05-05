В Словакии призвали вернуть российский флаг на международные соревнования
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
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Тибор Гашпар назвал сложившуюся ситуацию русофобией.
Словакия не поддерживает ограничение прав российских спортсменов и стремится к тому, чтобы флаг России снова развевался на международных соревнованиях. Об этом заявил Тибор Гашпар, занимающий пост вице-спикера парламента Словакии.
«Я уже долгое время выступаю с критикой того, что российским спортсменам на международных играх приходится выступать под флагом какой-либо третьей страны, но не России. Хочется верить, что все это закончится, потому что эта ненависть между людьми и, в частности, русофобия становится сильнее», — приводит ТАСС слова Гашпара.
Он считает, что от такого чувства неприязни между людьми до вражды между народами — всего один шаг.
Ранее глава Министерства спорта России Михаил Дегтярев выразил признательность Венгрии за неизменную приверженность олимпийским идеалам. Он подчеркнул, что спорт — это мощный инструмент дипломатии, который должен служить объединению, а не разделению людей.
В то же время глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто 26 марта подчеркнул, что его страна неизменно выступает против политизации спорта и по этой причине блокирует санкции Европейского союза в отношении Олимпийского комитета России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международная федерация гимнастики присвоила нейтральный статус 43 российским спортсменам.