В Словакии призвали вернуть российский флаг на международные соревнования

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Тибор Гашпар назвал сложившуюся ситуацию русофобией.

Словакия не поддерживает ограничение прав российских спортсменов и стремится к тому, чтобы флаг России снова развевался на международных соревнованиях. Об этом заявил Тибор Гашпар, занимающий пост вице-спикера парламента Словакии.

«Я уже долгое время выступаю с критикой того, что российским спортсменам на международных играх приходится выступать под флагом какой-либо третьей страны, но не России. Хочется верить, что все это закончится, потому что эта ненависть между людьми и, в частности, русофобия становится сильнее», — приводит ТАСС слова Гашпара.

Он считает, что от такого чувства неприязни между людьми до вражды между народами — всего один шаг.

Ранее глава Министерства спорта России Михаил Дегтярев выразил признательность Венгрии за неизменную приверженность олимпийским идеалам. Он подчеркнул, что спорт — это мощный инструмент дипломатии, который должен служить объединению, а не разделению людей.

В то же время глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто 26 марта подчеркнул, что его страна неизменно выступает против политизации спорта и по этой причине блокирует санкции Европейского союза в отношении Олимпийского комитета России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международная федерация гимнастики присвоила нейтральный статус 43 российским спортсменам.