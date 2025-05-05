«Идеальных людей не существует»: Григорий Лепс о дружбе со Стасом Михайловым
Лепс: женщин в Стасе Михайлове привлекают внутренние качества
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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Артист радуется успехам товарища и коллеги.
Народного артиста России Григория Лепса связывает многолетняя дружба с певцом Стасом Михайловым. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на большом сольном концерте в честь дня рождения исполнителя.
Лепс признался, что довольно близок с исполнителем как в рабочем плане, так и в обычной жизни.
«Мы много лет знакомы. Мы из одного города. Очень хорошие человеческие отношения, музыкальная дружба», — пояснил певец.
Звезда эстрады отметил, что Михайлов привлекает женщин по причине отдельных качеств. Называть интересные черты певца собеседник не стал, однако поделился тем, что доволен успехами друга.
«Наверное, есть что-то такое у него внутри, что их завораживает. Я этому искренне рад. Молодец, Стас», — сказал исполнитель.
К тому же Лепс считает, что Стасу Михайлову не стоит меняться, потому что характер у именинника отличный. Если же других не устраивают аспекты личности музыканта, то, как заметил собеседник, важно помнить — идеальных нет.
«По-моему, у него все нормально. Может быть, неидеально. Идеальных людей не существует, идеальных нарядов не существует, идеальных причесок тоже не существует, как и идеального лица. Разве что на полотнах Леонардо да Винчи и Рафаэля Санти», — заключил Григорий Викторович.
Ранее 5-tv.ru писал, что Григорий Лепс сожалеет об ошибках молодости.