Для эвакуированных из горящего дома в Москве развернули палатки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Виктория Крылова; 5-tv.ru

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Также организован пункт временного размещения.

Для людей, которые были эвакуированы из девятиэтажного здания, охваченного огнем в юго-западной части Москвы, были установлены палатки. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места происшествия.

«Для жителей дома развернули палатки, чтобы была возможность греться. Пострадавшим привезли питьевую воду, еду», — сообщил корреспондент «Известий» Евгений Наприенко с места событий.

Сообщается, что люди будут оставаться в палатках до тех пор, пока не станет возможным безопасное возвращение в свои дома. В школе №1532 организован пункт временного размещения (ПВР).

«Волонтеры уже раскладывают матрасы, где люди смогут переночевать. Также приготовили горячие напитки, чай, кофе», — уточнил Наприенко.

Жители многоквартирного дома регистрируются на первом этаже. Затем они проходят в основное помещение пункта временного размещения, которое находится в спортивном зале учебного заведения.

В воскресенье в Москве произошел пожар в жилом доме на улице Генерала Тюленева. По информации от Главного управления МЧС России по столице, возгорание началось в двух квартирах на восьмом и девятом этажах здания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что открытое горение ликвидировано.