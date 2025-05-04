Восемь человек заблокированы в загоревшемся после взрыва жилом доме в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Титов; 5-tv.ru

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Горят уже две квартиры.

Около восьми человек заблокированы после взрыва в многоэтажке на Генерала Тюленева в Москве. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Отмечается, что горящая квартира расположена на последнем этаже девятиэтажного дома. Жилплощадь сильно повреждена.

По данным источника 5-tv.ru, в результате взрыва в доме произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. Горят уже две квартиры

Ранее 5-tv.ru писал, что взрыв прогремел на юго-западе Москвы по адресу Генерала Тюленева, 39. Хлопок был достаточно сильный, отмечают очевидцы, жильцы соседних домов почувствовали, как затряслись окна в квартирах. На видео, оказавшемся в распоряжении 5-tv.ru заметны клубы огня, охватившего квартиру на последнем этаже жилого дома.