Как западная пресса отреагировала на фильм о Путине
Заявления Владимира Путина попали на первые полосы мировых СМИ
Фото: © РИА Новости/Александр Казаков
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Глава государства не сомневается в итогах СВО, а также не видит смысла в использовании ядерного оружия.
Заявление президента РФ Владимира Путина о мирном урегулировании конфликта на Украине появились на первых полосах крупнейших международных СМИ. Причиной такого интереса к высказываниям российского лидера стал выход документального фильма телеканала «Россия» — «Россия. Кремль. Путин». 25 лет».
Так иранское издание MEHR транслирует слова президента о том, что Россия не начала военную операцию в Украине ранее, потому что верила в Минские соглашения и стремилась решить проблему Донбасса мирным путем.
Литовское издание Respublica обратило внимание на то, что президент России не сомневается в победе. Так как, по словам Путина, у России есть силы и средства, чтобы логически завершить начатое в 2022-м году.
В NBC News напомнили о подписанной Путиным обновленной версии ядерной доктрины России. Издание также приводит слова президента о том, что у России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе проведения СВО, несмотря на провокации.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин рассказал о своем преемнике.