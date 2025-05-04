Как западная пресса отреагировала на фильм о Путине

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Глава государства не сомневается в итогах СВО, а также не видит смысла в использовании ядерного оружия.

Заявление президента РФ Владимира Путина о мирном урегулировании конфликта на Украине появились на первых полосах крупнейших международных СМИ. Причиной такого интереса к высказываниям российского лидера стал выход документального фильма телеканала «Россия» — «Россия. Кремль. Путин». 25 лет».

Так иранское издание MEHR транслирует слова президента о том, что Россия не начала военную операцию в Украине ранее, потому что верила в Минские соглашения и стремилась решить проблему Донбасса мирным путем.

Литовское издание Respublica обратило внимание на то, что президент России не сомневается в победе. Так как, по словам Путина, у России есть силы и средства, чтобы логически завершить начатое в 2022-м году.

В NBC News напомнили о подписанной Путиным обновленной версии ядерной доктрины России. Издание также приводит слова президента о том, что у России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе проведения СВО, несмотря на провокации.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин рассказал о своем преемнике.