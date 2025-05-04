Мужчина выстрелил из ружья в щенка в Ставропольском крае

Фото: www.globallookpress.com/Caroline Brinkmann

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Кадры с живодером оперативно отправили в полицию.

Полиция задержала 58-летнего жителя хутора Прогресс, который выстрелили в щенка из ружья. Об этом сообщило главное управлении МВД по Ставропольскому краю.

В сети появилось видео, на котором мужчина подходит к двум виляющим хвостами щенкам с ружьем и внезапно стреляет в одного из них. Слышно, как раненый пес скулит и пытается отползти подальше от обидчика.

Кадры с живодером соседи отправили волонтерам и тут же обратились в полицию.

«При общении с людьми, проживающими рядом с мужчиной выяснилось, что это не первый случай жестокого обращения с животными и птицами», — рассказали в одном из местных приютов KP.RU.

Щенок выжил благодаря волонтерам. Они забрали его и отправили на лечение в ветеринарную клинику.

Мужчина был задержан. Сотрудники полиции изъяли у него ружье. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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