Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Белгородской области пострадал из-за атаки ВСУ

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При атаках дронов пострадали церковь, жилые дома и автомобили.

В Белгородской области в результате атаки ВСУ был поврежден купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Это была не единственная атака, совершенная 4 мая.

«В Белгородском районе в селе Новая Деревня дрон ударил по припаркованной спецтехнике — у транспортного средства поврежден прицеп. В поселке Малиновка частный дом подвергся атаке дрона — пробита крыша. Кроме того, поступила информация об очередной варварской атаке ВСУ на церковь. От удара дрона поврежден купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори», — рассказал он.

Помимо этого, нападению дронов подверглись села Новая Таволжанка, Новоалександровка, Стригуны Повреждены социальный объект, легковые автомобили, жилые дома и спецтехника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ атаковали семь населенных пунктов в Белгородской области. Боевики повредили жилые дома, надворные постройки, а также один автомобиль.