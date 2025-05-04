Вербовали подростков: полиция предотвратила теракт на концерт Леди Гаги

Фото: www.globallookpress.com/Philipp Znidar

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Злоумышленники хотели заставить фанатов певицы использовать самодельную взрывчатку.

В Бразилии полиция предотвратила теракт на концерте певицы Леди Гага. Он был бесплатный и собрал два миллиона зрителей. Подробностями работы оперативников поделилась пресс-служба ведомства, об этом сообщали CNN Brazil.

«Подозреваемые вербовали участников, в том числе несовершеннолетних, для совершения скоординированных нападений с использованием самодельных взрывчатых веществ и бутылок с зажигательной смесью», — говорится в заявлении полиции штата Рио-де-Жанейро.

Полиция вовремя вычислила вербовщиков. Злоумышленники действовали в сети: представлялись фанатами певицы, разжигали ненависть и поощряли агрессивное поведение подростков.

Лидер группировки, которая стоит за подготовкой теракта, не так давно был задержан за незаконное хранение оружия. Полиция также арестовала мужчину, который готовил нападение на концерте. Помимо этого правоохранительные органы провели ряд обысков в нескольких регионах страны.

Ранее 5-tv.ru рассказа, что в Великобритании задержали пять человек по подозрению в подготовке теракта. Установлено, что четверо подозреваемых оказались этническими иранцами, а национальность пятого фигуранта пока неизвестна.