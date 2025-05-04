Трамп не собирается баллотироваться на третий срок

Трамп заявил, что не претендует на третий президентский срок

Фото, видео: Reuters/Leah Millis; 5-tv.ru

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Президент США рассказал, что сторонники не поддерживают его в этом вопросе.

Президент США Дональд Трамп не намерен баллотироваться на свой пост в третий раз. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью NBC News.

«Я собираюсь отработать четыре великолепных года и передать это кому-то другому, в идеале — великому республиканцу», — поделился президент США.

Трамп был избран в 2017 году на первый президентский срок. В начале текущего года он вернулся к обязанностям главы государства. Президент США отметил, что намерен ограничиться двумя сроками.

Трамп также рассказал, что сторонники не поддерживают его в этом вопросе. Уже сейчас они пытаются уговорить его баллотироваться снова. Однако президент США в своем решение непреклонен.

До этого Трамп высказывался о возможности своего участия на выборах президента страны в 2028-м году. В прессе появлялась информация, согласно которой нынешний глава государства поручал Министерству юстиций США изучить законность вопроса. Ведь в стране существует поправка конституции, в которой сказано, что одно и то же лицо может быть избрано главой государства не более двух раз.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что успел сделать Трамп за 100 дней президентства.