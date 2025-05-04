Наш рекордсмен: Иван Заборский стал победителем ультрамарафона во Франции

Фото: ВКонтакте/Иван Заборский/zaborsky_id

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Россиянин пробежал более 1047 километров за шесть суток.

Российский бегун Иван Заборский стал победителем ультрамарафона «6 дней Франции» — одного из самых масштабных соревнований на выносливость в Европе. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

«Победа Ивана — важный результат для российской легкой атлетики. Его выступление — пример силы воли, дисциплины и спортивного мастерства. Поздравляем Ивана и его команду с блестящим выступлением!» — написал чиновник.

Отмечается, что наш спортсмен установил рекорд.

«1047 километров 512 метров — новый рекорд мира в шестисуточном беге. Теперь он принадлежит российскому спортсмену Ивану Заборскому, победившему на чемпионате мира во Франции. Просто попытайтесь осознать эти цифры. 1047,5 километров за шесть суток. 174,5 километра, в среднем, за день. Это больше чем четыре марафона в сутки, и так шесть дней подряд», — рассказали в пресс-службе ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России».

Победить казалось невозможным. Сказывались и перепады температур, и проливной дождь, и смена дня и ночи, и ограниченный сон. Бежать приходилось без перерывов по кольцевому маршруту. Однако это не помешало Ивану оставить более 140 участников из десятка стран позади.

Марафон был проведен впервые в 2006 году в Антибе. На этот раз местом проведения организаторы выбрали природный парк Ардешуа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Международная федерация гимнастики присвоила нейтральный статус 43 российским спортсменам.