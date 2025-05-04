Кефир и ряженка: Путин рассказал о перекусах в ночное время

Путин рассказал о перекусах в ночное время

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Работает президент до глубокой ночи, но в поздние часы старается плотно уже не есть.

Президент России Владимир Путин старается не есть в поздние часы, но иногда делает исключение. Об этом глава государства сообщил в документальном фильме телеканала «Россия» — «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

«Кефирчиком могу угостить. Ряженка есть…» — сказал президент, открывая холодильник на кухне в квартире, где встретил журналистов.

В это время — на часах было далеко за полночь — российский лидер уже старается не есть, но такие продукты, как кефир и ряженка, всегда есть в его холодильнике.

На вопрос журналиста, отечественного ли они производства, Путин с улыбкой ответил:

«Конечно, а чье же?»

Во время съемок президент угостил кефиром и съемочную группу. Он отметил, что на кухне может справиться самостоятельно, хотя помощники у него, конечно, есть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин впервые встал на колени для молитвы во время захвата «Норд-Оста».