Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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О кончине знаменитой актрисы сообщили в Малом театре.

Умерла народная артистка России Алефтина Евдокимова в возрасте 85 лет. Об этом сообщила пресс-служба Малого театра, в котором актриса служила с 1963 года.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким актрисы, скорбим вместе с ними», — говорится в сообщении пресс-службы учреждения культуры.

На сцене Малого театра Алефтина Евдокимова успела сыграть более 60 ролей. Одни из самых известных спектаклей с ее участием — «Веер леди Уиндермир» по комедии Оскара Уайльда, «Униженные и оскорбленные» по роману Федора Достоевского, «Недоросль» по произведению Дениса Фонвизина.

В 1982–1987 годах артистка также играла в постановках Московского драматического театра «Сфера».

Известна Алефтина Евдокимов и как киноактриса. Дебютной для нее стала роль гимнастки Тани Лутенко в фильме «Серебряный тренер» (1963 года). Среди других ее известных киноработ: Анна в детективе «Версия полковника Зорина» (1978 год) и мать Кати в драме «Курьер» (1986 год).