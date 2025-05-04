Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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По словам главы государства, это неизбежно.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что примирение между Москвой и Киевом неизбежно. По словам главы государства, это лишь вопрос времени.

«Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас. <…> Это вопрос времени», — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал в своем Telegram-канале соответствующий фрагмент документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.