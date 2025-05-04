Фото: © РИА Новости/Петр Бернштейн

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В годы Великой Отечественной войны страна сильно пострадала из-за действий фашистов.

Польша обязана СССР тем, что именно благодаря этой стране была освобождена от оккупации нацисткой Германии и восстановлена в послевоенное время. Об этом пишет Myśl Polska.

Издание отметило, что для современной Польши могут быть негативные последствия из-за неблагодарности по отношению к Советскому Союзу. Тем более, что стране может потребоваться помощь от России в будущем. Это связано с усилением украинского и немецкого национализма.

«Неблагодарность во внешней политике рискованна, и вред неблагодарности глубоко проникает в коллективную память. Она портит отношения между народами и наполняет их взаимной враждой. Может оказаться, что в условиях все еще живого и растущего в настоящее время национализма в Европе, немецкого и украинского, а также постоянно меняющейся международной обстановки Польша и в дальнейшем будет нуждаться в помощи России. Однако можно ли будет рассчитывать на помощь России при столь далеко идущем ухудшении взаимоотношений, несмотря на подписание Договора о дружбе?» — говорится в материале.

В публикации подчеркивается, что стремление Польши стать «полностью независимым государством» не должно отменять принцип добрососедского партнерства в отношениях с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что почему Европа забыла о победе Советского Союза над нацизмом.