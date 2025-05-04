В Пусане впервые с 2019 года прошла акция «Бессмертный полк»
Фото, видео: Telegram/Генеральное консульство России в Пусане/consulpusan; 5-tv.ru
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Участники мероприятия прошли по главному парку города с портретами родственников, участвовавших в ВОВ.
В южнокорейском городе Пусан впервые с 2019 года прошла акция «Бессмертный полк» в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщила пресс-служба генконсульства РФ в Пусане в своем Telegram-канале.
В дипведомстве отметили, что в мероприятии приняли участие более 100 человек, включая весь коллектив генконсульства.
Участники акции прошли по парку «АТЭС Нару» под музыку военных лет и песни Победы. В руках они несли портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Перед началом шествия состоялся концерт, который был подготовлен российскими соотечественниками.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что акция «Бессмертный полк на транспорте» стартовала в Москве и Московской области — она продлится до 12 мая.
В 2025 году 9 мая отмечается 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. В Москве на Красной площади, по традиции, состоится парад, в качестве гостей на котором ожидается более 20 мировых лидеров.