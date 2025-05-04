Куда еще дотянулась его рука? Что успел сделать Трамп за 100 дней президентства

Фото, видео: Reuters/Leah Millis; 5-tv.ru

Все свои действия он называет «освобождением Америки».

Есть целая теория, вполне научная, которая проводит прямую связь между числом вооруженных конфликтов и температурой окружающей среды.

Вот график среднегодовых температур на планете с 1884 года: мы видим, что кривая стабильно идет вверх, особенно со второй половины ХХ века. Но есть там любопытные всплески, когда были аномальные скачки тепла. Один из первых взлетов температуры — 1914–1915 годы. Самые яростные битвы Первой мировой войны.

Далее было аномально жаркое пятилетие — 1940–1945 годы. Да, тут вполне уместна критика, что на планете кто-то где-то постоянно воюет. И все же вот один из последних всплесков жары — 2014–2017 годы. Радикальные исламисты захватили в эти годы половину Сирии и часть Ирака. Полыхала в гражданской войне и Ливия. Толпы беженцев с Ближнего Востока и северной Африки устремились туда, где спокойнее и прохладнее — в Европу.

Миграционный кризис вызвал огромные проблемы в ЕС, которые до сих пор не решены. Надо что-то делать? Может, строить заборы?

Идея, мягко скажем, не новая. Великую Китайскую стену из космоса видно. Но то преданья старины глубокой, а сейчас по всему миру стало все больше преград. Отгораживается Турция, отгораживается Венгрия, отгораживается Польша, отгораживаются страны Прибалтики. Про стену Дональда Трампа на границе с Мексикой не знает только человек, у которого нет интернета.

А может, и Украину огородить? Всерьез предлагает авторитетная газета Washington Post. Вряд ли Трамп посчитает этот совет слишком безумным.

Трамп начал так, что уже со старта обошел достижения Байдена — 142 указа за 100 дней. У его предшественника примерно столько было за все четыре года. И если кто-то боится погнаться за двумя зайцами, то Трамп устроил сафари сразу на всю живность в округе Колумбия.

Какую сферу ни возьми, везде перестройка и реконструкция. Начал как революционер с чистки кадров — закрыты USAID и «Голос Америки»*. Либералы в шоке. Трамписты почувствовали власть.

Но вот незадача: при всех стараниях эффективных менеджеров расходы администрации только выросли. Да, экономят на радужных флагах и выгнали всех, кто отвечал за политику разнообразия. Но не все реформаторы выдерживают такой темп. Это вам не стартапами в Кремниевой долине командовать.

Куда еще дотянулась рука Трампа? До границы. Нелегалам действительно закрыли вход, а тех, кого ловят в стране, депортируют на родину. Тут, правда, вскрылся трансграничный «яйцетраффик». Нынешняя администрация кризис свалила на прошлую команду — мол, истребили всех кур-несушек.

Но так себе оправдание, когда на полках десяток по восемь долларов, то есть по 700 рублей. Тут и заграница не поможет. Трамп успел развязать тарифные войны практически со всем миром.

Впрочем, он называет это «освобождением Америки» и не обращает внимание на ответные «прилеты». Чего точно добился Трамп, так это того, что он уверенно перехватил информационную повестку в своей стране, задвинув демократов в подполье.

И если оттуда доносятся крики про хаос, то он уверяет, что хаос этот управляемый. 47-й президент США сделал выводы из своего первого срока, и ему написали план, по которому он и идет. А вот чем закончится этот консервативный сценарий, салютом или пожаром гражданской войны, покажут следующие три года и девять месяцев.

* — признан в РФ СМИ-иноагентом