Вплоть до лишения зубов: на какую опасную болезнь указывают волдыри и язвы во рту

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Balk

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Врач призвала не игнорировать предпосылки серьезного недуга.

Волдыри и язвочки во рту могут быть симптомами опоясывающего лишая. Об этом рассказала врач-стоматолог Виктория Шелудкова в беседе с порталом «Доктор Питер».

Некоторые заболевания вызывают особое беспокойство у людей из-за необычных симптомов. К таким относится опоясывающий лишай или, как его еще называют, оральный опоясывающий герпес, поскольку его возбудителем является именно герпес третьего типа.

К слову, именно он вызывает ветрянку. Но если этим инфекционным заболеванием достаточно переболеть один раз, чтобы приобрести иммунитет, то с лишаем не все так просто. Поскольку периодически возникают рецидивы.

По словам эксперта, провоцирующим возбудителем является переохлаждение, стресс, снижение иммунитета, травмы, а также местное раздражение. Помимо этого, медики обратили внимание, что вирус может появляться чаще с возрастом.

Стоматолог отметила, что опоясывающий лишай путают с молочницей, стоматитом или простым герпесом. Все из-за характерной особенности — волдырей на губах. Однако недуг отличается от всех остальных тем, что он всегда появляется на ходу нервных стволов.

Читайте также Очевидные и не очень: стоматологи назвали главных врагов зубов

Дело в том, что одна из ветвей тройничного нерва проходит вдоль нижней челюсти, а другая — в верхней части. Поэтому во время вспышки заболевания характерные пузырьки и язвы появляются лишь с одной стороны челюсти или рта.

Высыпания появляются после основных симптомов: недомогание, слабость и боль в полости рта, которую можно спутать с зубной. В течение пяти дней появляются и сами волдыри. Если был затронут нижнечелюстной нерв, то они возникают на языке и деснах нижних зубов. Если пострадал нерв в верхней части, то пузырьки появятся на небе и деснах. Впрочем, любая внутренняя часть рта может быть подвергнута воспалению.

К сожалению, во влажной среде язвы заживают гораздо медленнее, чем с внешней стороны. Это может причинять массу неудобств. Например, боль, из-за которой сложно нормально жевать пищу, обильное выделение слюны и изменение вкуса пищи.

Кроме того, открытые раны — это всегда риск подхватить инфекцию, из-за чего может возникнуть тяжелый пародонтит, остеонекроз и даже потеря зубов.

Другим неприятным моментом является то, что боль может остаться с человеком надолго и стать постоянной. Это наблюдается у 10–18% людей старше 60 лет и у 2% людей моложе 60 лет.

По словам эксперта, важно начать лечение как можно раньше, это снизит риск развития осложнений. Необходимо начать противовирусную терапию в течение 72 часов после вспышки. Обратиться к врачу и принимать назначенные препараты.

Ранее 5-tv.ru сообщил, чем опасны отбеливающие пасты.