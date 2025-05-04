Огород на этаже? Оксана Самойлова показала ремонт в особняке

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Супруга исполнителя довольна работой строителей.

Модель Оксана Самойлова показала процесс ремонта в семейном особняке. Кадрами она поделилась с подписчиками в соцсети.

Супруга рэпера Джигана отметила, что внутренняя отделка дома продвигается успешно. Так, на всех этажах завершился этап штукатурки, а в ближайшее время в здании планируется проведение электрики. Также уже частично поставлены окна. По словам Самойловой, строители не прекращали работать даже во время весенних праздников.

На прилегающей к коттеджу территории установили трехэтажный подиум под горшки, поскольку с недавнего времени супруга исполнителя полюбила садоводство. Вокруг весь особняк обнесут забором, его установка находится на стадии завершения.

Оксана пояснила, что стройка проходит довольно быстро, сейчас она длится уже 12 недель. Звезда скоростью работ бригады довольна.

До этого Оксана уже делилась планами ремонта с поклонниками. Она рассказывала, что собирается заменить фасады, отстроить новую часть дома, установить в саду беседки и навесы, а также сделать подсветку. На третьем этаже здания Самойлова собиралась устроить огород. На весь процесс преобразований закладывалось четыре месяца. В настоящий момент есть все шансы уложиться в этот срок.

Год назад Оксана и Джиган продавали этот коттедж со скидкой за 45 миллионов рублей. Однако завершить сделку не получилось. Сама постройка находится в поселке Шато-Соверен на Новой Риге.

Площадь дома составляет 750 квадратных метров. В особняке до перестройки были гостиная с камином, столовая, кинотеатр, тренажерный зал и даже хаммам, еще четыре спальни с гардеробными и санузлы. Помимо этого, на участке находится гостевой дом площадью в 250 квадратов, две беседки и бассейн.

Ранее, писал 5-tv.ru, Оксана Самойлова и Джиган сделали необычный подарок дочери.