«Качели Армагеддона»: как и почему меняется погода на планете

В ближайшие три месяца аномальное тепло и арктический холод будут чередоваться

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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На параде Победы на Красной площади может пойти снег.

Апреля как такового не было, а за ним наступил сразу «маябрь» — так в соцсетях оценивают погоду на первые майские праздники в европейской части России.

Очередное северное вторжение. Этой весной к нему уже не привыкать. Собственно, поэтому и апреля не было, по температурам то май или даже июнь, а то — февраль. Так и прошел второй месяц весны. На май тоже надо морально готовиться к резким перепадам температуры.

На параде Победы на Красной площади также может пойти снег, но более точный прогноз появится ближе к делу.

Если говорить о ситуации на планете, то в ближайшие три месяца нас ждут «качели Армагеддона», когда волны аномального тепла будут чередоваться с волнами арктического холода.

И к этому там явно неготовы, что и показал масштабный блэкаут, то есть полное отключение света на Пиренейском полуострове.

Вот как это было: белым днем, а если быть точным, то в 12:33 по местному времени, когда миллионы испанцев и португальцев отправлялись на традиционную сиесту, внезапно пропало электричество в Андорре и на юге Франции, и практически на всем Пиренейском полуострове. Даже в далекой Гренландии и Исландии пропала связь, поскольку они завязаны на европейскую инфраструктуру.

Удивительно, но до сих пор нет внятных объяснений блэкаута. Первая версия — враги, хакеры. Но европейские бюрократы даже не успели добавить «русские хакеры», как эту версию официально отмели.

Следующая версия — редкое природное явление. То ли тучки внезапно набежали, то ли давление скакнуло, и от этого произошла осцилляция — провода завибрировали, наложились друг на друга, заискрили, а автоматика отключила подстанции и даже АЭС, чтобы их не повредить.

Но и от этой версии отказались, а расследование засекретили. Конечно, есть версия о «кривых руках», мол, кто-то нажал не тот рубильник.