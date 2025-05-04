«Родина»: как советские женщины стали партизанскими героями Франции

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Отряд организовали 37 девушек, бежавших в мае 1944 года из концлагеря.

Великая Победа уже шагает по планете, самое большое за пределами России Красное знамя взвилось над Каракасом. Полотнище размером 25 на 11 метров было торжественно поднято на самой высокой точке столицы Венесуэлы горе Гуарайра Репано. Красное знамя теперь и над столицей Кипра, но это уже без поддержки местных властей, силами российской дипмиссии.

В 80 странах мира или уже проводятся, или запланированы шествия «Бессмертного полка». 8 мая — шествие в Париже, 9 мая — в Берлине и других крупных немецких городах.

Но, как и в прежние годы, под запретом любая символика, связанная с Красной армией, и георгиевские ленты, и даже Знамя Победы власти Берлина запретили в этом году. Как это комментировать? Дикость, да и только.

Но неправильно будет говорить, что это немцы против. Это власти против. А они, как известно, приходят и уходят. В Италии в этом юбилейном году Победы участников было больше, чем в прошлом, отметили в посольстве, в стране до сих пор сильны антифашистские традиции. И не только в Италии, французские добровольцы, воспитанные на историях бойцов Сопротивления, воюют в зоне СВО.

О преемственности поколений рассказал президент России Владимир Путин на встрече с лекторами общества «Знание».

«Важно то, что всегда были люди, которые разделяли и сегодня разделяют наши принципы, ценности, люди, которые вместе с нами. И сегодня часть, некоторые граждане Французской республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу и назвали свое подразделение тоже, как их деды и прадеды, — «Нормандия — Неман», — отметил президент.

«Нормандия — Неман» — это эскадрилья истребителей в составе Красной армии, состоявшая из французов. Они бились отчаянно, четверо стали героями Советского Союза, из 97 летчиков 42 погибли в воздушных боях.

Они были из числа тех французов, что не смирились с оккупацией своей страны немцами и не пошли на службу к профашисткому правительству маршала Петена. «Коллаборанты» — слово-то пришло из французского и означало человека, вступившего в коллаборацию, то есть сотрудничавшего с немецкими властями. И таких было немало. И на Москву шли коллаборанты, и Берлин защищали. В общем, это не самая почетная страница истории Франции.

Но вместе с тем были и бойцы Сопротивления — партизаны. Тоже слово из французского пришло.

Некоторые истории кажутся совсем фантастическими. Например, о деятельности женского партизанского отряда «Родина», который организовали 37 советских девушек, бежавших в мае 1944 года из концлагеря.

Вступая в отряд, они приносили такую присягу: «Я обязуюсь честно и самоотверженно служить интересам французского народа, на чьей стороне я защищаю интересы своей Родины. Всеми силами я буду защищать моих братьев-французов в борьбе против общего врага — немецких оккупантов». И вы знаете, мы, когда готовили этот сюжет, обнаружили, что как раз простые французы помнят о подвиге советских подпольщиц.

Нашему корреспонденту открыли обычно закрытые для посещения объекты времен Второй мировой войны и с уважением рассказали необыкновенную историю этих храбрых девушек. Впервые на российском экране — история женского отряда французского Сопротивления «Родина». Ее расскажет корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Эта шахта в крохотном французском городке Тиль закрыта уже много десятилетий. В годы войны — страшное, чудовищное место. Сюда пригоняли в рабство умирать. Никто не мог выжить в том аду больше трех месяцев.

«Много вещей из концлагеря. Вот маленький котелок. И железные ящики, вероятно, для инструментов. Археологи нашли много всего», — сказал Даниэль Пасколини, хранитель шахты.

Даниэль Пасколини проводит для «Известий» экскурсию. Сначала здесь добывали руду, а потом начали строить подземный завод по производству реактивных снарядов «Фау». В этих вагонетках узники вывозили горную породу, здесь они работали по шестнадцать часов в сутки. А когда случались обвалы — немцы просто заливали все бетоном. И еще живых людей тоже!

«Немцы возвели эту стену и сделали объезд. А перед отступлением выстроили 350 молодых рабочих и расстреляли», — сказал Даниэль Пасколини, хранитель шахты.

Больше половины узников погибли прямо на работах. Всего через эти шахты прогнали около трех тысяч человек. Сегодня перед входом: на русском и французском языках мемориальные доски. Это была инициатива местных жителей. И их личные средства. Среди узниц концлагеря были и граждане СССР. Девушки и женщины, которые не просто выстояли, но стали частью французского Сопротивления.

«Невероятная история об отряде советских девушек. Для жителей коммуны эта память очень важна. Жители города стали интересоваться историей. Во время и после войны, пока отряд находился здесь, местные жители помогали девушкам, поддерживали их», — сказал Стефан Бруско, мэр города Тиль.

8 мая 1944 года советские узницы сбежали из этой фабрики смерти и, измученные, истощенные, пройдя по лесам около 70 километров, встретились с одним из французских партизанских отрядов. Их хотели спрятать в обычных семьях, но они наотрез отказались. И создали свой отряд: «Родину».

Леону Ландини 99 лет, об отважных советских партизанках он знал, но внутри отрядов Сопротивления была строгая конспирация, увидел он их только после Победы.

«Русские женщины. Скажу: они были очень храбрыми. Не знаю, это храбрость или привычка, но они никогда не дрожали», — сказал Леон Ландини, участник французского сопротивления.

Еще в концлагере появился их подпольный комитет. Его возглавила Надежда Лисовец. Она же и стала командиром отряда.

Когда немцы в 1941 году вошли в ее родной Минск, она начала помогать партизанам, добывала для них лекарства, укрывала дома раненных, умудрялась хитростью оформлять документы.

«Ее просто выдали двое, двое молодых ребят из партизанского отряда, совсем молоденькие, взяли у нее аусвайсы, которые она для них добыла, но они с ними попались. И тогда вот пыток они не выдержали. Один из них или оба, в общем, выдали ее», — сказала Людмила Грабовская, невестка Надежды Иосифовны Лисовец, первого командира отряда «Родина».

А она не выдала никого. Хотя немцы пытали ее по-звериному жестоко. Осатанело. Надев на шею хомут с железными шипами внутри, избивали несколько дней. Но она не сказала ни слова. Эту силу духа и бесстрашие в ней не сломили ни в Минске, ни уже потом в концлагере Эрувиль, куда ее отправили умирать.

«Там один был полицай. Самый злобный и отвратительный. Вот он особенно, он избивал одну девочку буквально там ей лет пятнадцать-шестнадцать было. И очередной раз, когда он эту плеть свою занес, она вдруг спрыгнула с нар, встала перед ним, посмотрела и прошептала прямо: „Только попробуй ударить“. И он остановился», — сказала Людмила Грабовская, невестка Надежды Иосифовны Лисовец, первого командира отряда «Родина».

Ту девочку звали Галя Демьянова. Перед войной она успела закончить семилетку. Отличница. Понимавшая немецкий, она подслушивала разговоры офицеров и сообщала партизанам, что скрывались в Лужских лесах под Ленинградом, сведения о передвижениях врага. За это и ее арестовали. И отправили туда же, в Эррувиль.

«Ничего не говорили, куда, что? Бросали им селедку. Кто мог, тот ел. И когда их привезли уже на место, они вываливались вместе с умершими», — сказала Галина Богданова, дочь Галины Демьяновой.

Галина Демьянова стала самой молодой партизанкой отряда. Девочка-подросток, повзрослевшая слишком рано.

«Двенадцатичасовая работа в шахтах для девчонки 15 лет. Ну, это просто невозможно. Она понимала, что долго она так не протянет», — сказала Галина Богданова, дочь Галины Демьяновой.

Это понимали почти все узники, но на побег решились всего тридцать семь изможденных, но не сломленных русских женщин. Среди них была и Розалия Фридзон, или тетя Катя, как называли ее в отряде. Она была самой старшей. В лагерь ее привезли из Белоруссии. Минского гетто в начале войны она, еврейка, избежала чудом, ей сделали документы на имя Екатерины Семеновой. Она была связной. Но в 1943 году ее задержали эсэсовцы.

«Отсюда вот, вот откуда эта тетя Катя взялась, да. То есть ее выручили эти документы все-таки, ну лицо я не знаю. Вот человек попал в гестапо, ее там не убили, как еврейку, да», — сказала Галина Леванова, внучка Розалии Фридзон.

За те полгода, что женский отряд «Родина» воевал на севере Пятой республики, партизанки спасли из тюрьмы пятьдесят французских патриотов и советских партизан, приговоренных к расстрелу. А 17 августа 1944 года, во время одной из операций, не только добыли оружие, но взяли в плен пятерых немецких солдат.

«Это единственный партизанский отряд в истории, когда не было ни одного мужчины там. Двое из этого отряда, командир и заместитель, были награждены французскими наградами и получили звание лейтенантов французских партизанских войск», — сказал Александр Черемин, историк, писатель, профессор.

Память о «Родине» живет и будет увековечена. В начале сентября в Тиле, прямо на входе в шахту планируют установить скульптурную композицию. Одну ее часть выполнили белорусские художники. На ней женские фигуры будто появляются из тени, становясь все зримее и ближе. Второй часть — отлитый в бронзе собирательный образ бесстрашных советских девушек и женщин, созданный в России.

«Конечно, я видел очень много фотографий и смотрел этот материал. Но отбор был довольно-таки для меня непростой. Ну, и за основу я все-таки взял портрет близкого мне человека, моей мамы. Сейчас я вспоминаю в 1941 году, она 1924 года рождения, ей было 17-18 лет», — сказал Владимир Суровцев, скульптор, народный художник РФ.

Работы художников уже упакованы и ждут отправки во Францию. Их подвиг начался здесь, в шахте в Лотарингии. Это место должна была стать их могилой. Но отсюда берет исток их подвиг. Ни во время войны, ни после они не искали славы. А лишь разделили со всеми одну Победу.

Только в 1966 году Шарль де Голль во время визита в СССР, встретившись с Надеждой Лисовец, произнес: «Мерси, мой лейтенант».