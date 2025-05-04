Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко; 5-tv.ru

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Пока западные лидеры делают вид, что не замечают, в Незалежной превращают фашистов в героев.

Еще в 2015 году, то есть вскоре после переворота, Верховная Рада приняла закон «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне», согласно которому 8 мая на Украине отмечается как День памяти и примирения.

Закон фактически уравнял в правах ветеранов Великой Отечественной войны со стороны Советской армии с бандеровцами. А что, если они выйдут встречать дорогих европейских гостей на день памяти?

Джастин Трюдо так и не отбился от своего общения с нацистом Гунько. При том, что в Канаде ему подобных остались считанные единицы.

На Украине таких «ветеранов» явно побольше, и наследники их сейчас у власти. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Александр Морозов.

«Безопасные» западные области Украины наводнили сотрудники ТЦК. Рейды по барам и ресторанам. Гребут даже тех, у кого есть бронь.

Владимир Зеленский идет на крайние меры, отлавливает людей для финального сражения.

Старательно надувая щеки, собравшись из последних сил, человек в черной футболке пытается угрожать ядерной державе. В святой когда-то и для Украины день. День победы. Миньоны тут же понесли мысль дальше.

А дальше Остапов понесло. Если партнеры посмеют снизить объемы помощи, придется собирать ядерную дубину, как, из чего, кем — неважно, главное, чтобы Европа боялась сдать назад.

«Все говорят, если вы не берете нас в НАТО, не даете нам гарантии, то что нам остается делать?» — сказал Виктор Ягун, бывший замглава СБУ.

А пока украинцы неистово пересматривают компьютерную графику, абсурдную, кривую, лайки, репосты, хоть какая перемога. Пытались запугать иностранцев, которые едут в Москву на Парад, и запугали-таки, но тех, кто собирался в Киев. Иностранные гости массово отказываются от участия в Параде 8 мая на европейский манер.

«Уровень поддержки Украины снижается. Исходя из этого, и проявляются подобные ситуации, когда теперь уже официальному Киеву не удается консолидировать вокруг себя подавляющее большинство стран Европы», — сказал Денис Денисов, политолог.

Накануне 9 мая Киев начал еще один громкий контрнаступ. На память и совесть.

Под предлогом так называемого «перезахоронения» во Львове выкорчевывают могилы красноармейцев. Мемориальное кладбище на «Холме Славы», где похоронен легендарный разведчик Николай Кузнецов, который уничтожил одиннадцать генералов Вермахта, выглядит как после бомбежки.

«Всё, что я могу сказать в связи с этой бандеровской возней вокруг могил наших предков, это для них естественно, потому что это наши враги, и другого ожидать от них было бы бессмысленно», — сказал Николай Сакниныш, внук разведчика Николая Кузнецова.

Героев былых времен усиленно подменяют дешевым новоделом. Запрещенные в России «Азов»*, «Айдар»* и «Правый сектор»* — их бойцы ходят на факельные шествия в нацистской форме: шевронах, в школах вместо ветеранов Великой Отечественной рассказывают о своих подвигах. Вот один из них — Сергей Стерненко, частый гость на ТВ. Бывший лидер Одесского отделения «Правого сектора»*. Лично участвовал в убийстве мирных граждан в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. 48 человек погибли. Пострадавших — 250. За эти преступления так никто и не ответил!

Накануне одиннадцатой годовщины трагедии инсценировал покушение на себя, над которым смеются даже в украинском сегменте интернета. На правду больше похоже, что таким топорным способом СБУ пыталась отвлечь внимание Запада от убийства генерала вооруженных сил России Ярослава Москалика. Не имея успехов на фронте, Украина не стесняясь использует нацистские методы, устраивая террор.

«Режим в Киеве — нацистский режим, пришедший к власти после государственного переворота, и он не является самостоятельным режимом. Он зависит от англичан, американцев и сам самостоятельно никаких решений не принимает», — говорит бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По указке Запада Украина не только забывает советских героев и оскверняет могилы защитников страны, но и активно борется с русским языком.

Народный артист Украины Богдан Бенюк призывает бить детей. В этом, по его мнению, корень зла Украины.

«Это не только прямо противоречит Конституции, но и элементарным нормам прав человека в любом цивилизованном обществе. Однако нынешняя Украина уже не нормальное общество», — сказал Эммануэль Леруа, политолог, директор института истории развития Российско-Французских отношений.

Некоторых били хорошо и сильно. И вот такие разговоры теперь в молодежной среде в порядке вещей.

И это, на секундочку, говорит войсковой медик. Какие еще нужны доказательства возрождения нацистской идеологии? Листовки в виде русских денег? Такие предложения продать родину часто находят бойцы на передовой, долго смеются.

Украина явно училась у вермахта. В годы Великой Отечественной войны Германия распространяла среди красноармейцев листовки в виде червонцев с обещаниями «сытой жизни» в плену.

Обещания безбедной старости за границей звучат для тех, кого вербует СБУ по методичкам Абвера. Вот почти анекдотичный случай: украинец, белорус и молдаванин подорвались на собственной бомбе, когда конструировали ее в многоэтажке Ханты-Мансийска. Всех троих с травмами задержали, и теперь вместо шезлонга их ждут нары.

Ни о каком мире Зеленский сейчас и не думает.

«На сегодняшний день у Зеленского единственная возможность продлить свою как бы удержание во власти — это только война», — сказал Владимир Березовец, вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

По аналогии с вермахтом, Украину, как и фашистскую Германию, скоро будут защищать шестидесятилетние старики. Рада решила организовать фольксштурм. Молодые идут плохо даже за 15625 чизбургеров, поэтому в Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект.

Однако пока самым эффективным способом восполнять колоссальные потери на фронте остается принудительная мобилизация.

* — террористическая организация, запрещена в России.