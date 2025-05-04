Россия предложила перемирие, Киев тянет с ответом и грозит параду Победы

Киев не принял предложение Москвы о перемирии на День Победы

Фото, видео: Сергей Мальгавко/ТАСС; 5-tv.ru

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Пока украинская сторона уклоняется от ответа на инициативу Москвы, наши войска продолжают уверенное наступление.

Еще в понедельник российский президент Владимир Путин решил, что наша армия на трое суток остановит все боевые действия. Москва рассчитывает на адекватный ответ с украинской стороны. Повторяется ситуация с пасхальным перемирием, Россия — инициатор гуманитарной акции. Киев вынужден реагировать.

Первым выступил руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского, как его называют, «серый кардинал» Украины, Андрей Ермак. Причем с британской трибуны.

Формально не сказал «нет», но по сути с инициативой Москвы не согласился.

Затем выступил министр иностранных дел Украины. И снова ни «да», ни «нет», но выдвинул контрпредложение — установить перемирие на 30, 60 или даже 90 дней. В идеале для Киева, конечно, чтобы боевые действия остановились совсем, потому что расклад сил на поле боя не в его пользу.

Наконец, только сегодня, в субботу, проснулся Зеленский. Его комментарий украинские СМИ расценили как отказ от перемирия. Впрочем, впрямую снова ни «да», ни «нет». Чувствуется фирменный стиль.

Но опять же из контекста следует, что действительно отвергает, попутно угрожая всем иностранным гостям парада Победы на Красной площади.

В Кремле отреагировали сдержанно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что перемирие — это тест, проверка готовности Киева к поиску путей устойчивого мира, и рекомендовал подождать окончательных заявлений, а главное, действий.

Повлияет ли как-то отказ Украины от перемирия на наши планы по случаю Дня Победы? Очевидно, что нет. Безопасность мероприятий выстраивают, явно не рассчитывая на «честное слово» представителей киевского режима.

Российская армия находится в том положении, когда может диктовать свои условия. Инициатива на фронте за нашими войсками, последний крупный успех — освобождение Курской области от попытки вторжения ВСУ. Доклад начальника Генштаба был еще в прошлую субботу. Да, физически украинские солдаты еще есть в Курской области. Об их судьбе рассказал российский президент.

«Да, вышибли из Курской области противника, но там еще по щелям по каким-то, они в подвалах каких-то еще сидят. Мы слышим, что говорят там: просят эвакуации. Я сейчас не буду вдаваться в детали. Эвакуироваться невозможно, потому что там разрозненные группы по два-три человека, повторяю, где-то в перелесках сидят, в норах каких-то — в полной изоляции», — заявил Владимир Путин.

Согласие или несогласие Киева на перемирие в данном случае лишь фон, от которого будут зависеть дальнейшие боевые действия и переговоры, когда бы они ни начались.

Но что сейчас происходит в Курской области? Где наши штурмовики перешли границу и формируют полосу безопасности на Сумщине? И какую роль солдат КНДР сыграл в освобождении нашей земли? Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Суджанский район Курской области. В этих местах уже давно не стреляют, но здесь по-прежнему опасно. В земле, домах и постройках лежат десятки или даже сотни тысяч мин, снарядов и взрывчатки.

Угрозу представляет любой предмет. Всушники любят маскировать заряды под разнообразные игрушки. Поэтому вот таких плюшевых медведей или коляски лучше не трогать. Все, что вызывает малейшее сомнение, тут же обезвреживается на месте.

По такому же принципу работает наша артиллерия. Брошенные своим же командованием на границе Курской области украинские боевики уже не могут держать оборону и умоляют их вывести, на что в ответ поступает самый бессмысленный для ВСУ приказ — идти в атаку.

Речь про очередной опорник ВСУ, где из пяти боевиков остались трое. Судя по всему, это были их последние минуты жизни.

«Противник деморализован. Есть попытки выхода к государственной границе для эвакуации, но они сразу же пресекаются. Выявляется противник, и сразу же по нему наносится огневое поражение», — сказал командир 11 десантно-штурмовой бригады ВДВ с позывным «Баркас».

Отрезанные от снабжения, боевики сдают один опорник за другим, бросая все предоставленное натовское вооружение.

Это все трофеи 11-й бригады ВДВ. Американский пулемет, чуть крупнее — канадский. Штурмовая винтовка чешского производства и по мелочи: гранатомет и небольшой миномет.

Наши войска уже не удивишь западным вооружением, трофеи на любой вкус, а вот для союзных войск, которые впервые бьют наемников из стран НАТО, такой боевой опыт бесценен.

Северокорейский спецназ. В Курской области оккупанты ВСУ от страха сложили о них целые мифы, мол, слабые, да и воевать совсем не умеют, но позже легенда развенчалась, и боевики начали избегать открытого стрелкового боя с бойцами КНДР.

Редкие кадры подготовки спецназа КНДР к боевым действиям. Здесь бойцов учат сбивать дроны-камикадзе.

Слова российского инструктора корейцам переводят их командиры. Хотя уже не все русские выражения требуют пояснений.

А вот кадры реальных боевых действий. Российские и корейские бойцы плечом к плечу бьются за освобождения села. Уничтожив противника и зачистив район, два солдата обнимаются и под советским знаменем, и российским триколором.

И совсем трогательный момент. Солдаты КНДР возлагают цветы к мемориалу погибшим советским воинам времени Великой Отечественной войны.

К бешенному ритму работы в Курской области северокорейский спецназ привык быстро. На фронте бойцы оперативно освоились, появились даже первые расчеты ударных дронов.

Не исключено, что в Пхеньяне и Курске установят мемориалы, посвященные союзным войскам, освобождавшим Курскую область. Это будет первый и самый главный символ новой главы в истории добрососедских отношений России и КНДР.