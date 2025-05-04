Chevrolet Camaro выехал на встречку: в массовом ДТП в Туле погибла женщина

В Туле в ДТП с четырьмя машинами погибла пассажирка Toyota Camry

Фото, видео: 5-tv.ru

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Один из водителей ДТП доставлен в больницу.

В Туле в ходе дорожно-транспортного происшествия с участием четырех автомобилей погиб человек и еще один пострадал. Об этом стало известно из сообщения Управления МВД России по Тульской области.

По имеющейся информации, авария случилась на проспекте Ленина в вечернее время.

Уточнялось, что водитель автомобиля Chevrolet Camaro выехал на полосу встречного движения, из-за чего столкнулся с иномаркой Toyota Camry. Второе транспортное средство, в с свою очередь, наехало на Lada Granta, а в последующем и на Mercedes-Benz.

Одна из пассажирок скончалась на месте от полученных травм. Погибшая на момент столкновения передвигалась в Toyota Camry. Водитель этого автомобиля был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, другие участники ДТП не пострадали. Все обстоятельства на данный момент выясняются.

По данным источника «Известий», предположительно, автомобиль Chevrolet Camaro оформлен на члена партии КПРФ Дмитрия Дубовенко. На месте ДТП в машине ГИБДД находился похожий на политика человек.

Ранее, писал 5-tv.ru, число пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в Штутгарте выросло до восьми.