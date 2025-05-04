Главы МИД РФ и Пакистана проведут телефонный разговор

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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До этого российская сторона уже связалась с индийскими коллегами.

К телефонному разговору готовятся Москва и Исламабад. Политическое общение пройдет между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и вице-премьером Пакистана Исхаком Даром. Об этом написали «Известия» со ссылкой на посольство России в Исламабаде.

«Идет активный обмен мнениями, в частности, по линии МИД Исламской Республики Пакистан. В настоящее время Москвой и Исламабадом прорабатывается возможность организации в ближайшие дни телефонного разговора», — отметили в ведомстве.

К тому же Лавров накануне связался по телефону с коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Глава МИД РФ призвал стороны к урегулированию разногласий при помощи дипломатических средств.

Обострение отношений Нью-Дели и Исламабада произошло после теракта 22 апреля, случившегося вблизи индийского города Пахалгам. Инцидент был зафиксирован на спорной территории Джамму и Кашмир. В трагедии погибли 27 мирных жителей. В результате оба государства закрыли общую сухопутную границу, а также приостановили действие виз. При этом Нью-Дели поставил на паузу и действие договора по водам речной системы Инда.

Ранее, писал 5-tv.ru, на границе Индии и Пакистана началась перестрелка.