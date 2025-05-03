Необходимо регулярное наблюдение: названа возможная причина недомогания Вучича

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Сербскому лидеру стало плохо серии переговоров во Флориде.

Возможная причина недомогания президента Сербии Александра Вучича в Соединенных Штатах — резкое повышение давления, рассказал кардиолог военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде, в которую госпитализировали сербского лидера, Драган Динчич.

«Во время своего пребывания в Америке президент почувствовал сильную боль в груди, которая длилась недолго», — приводит его слова РТС.

Врач отметил, что показатели давления президента Сербии — 165/98. Вучич ни на что не жаловался, президент чувствовал себя хорошо во время поездки в США, а также на обследовании в военно-медицинской академии.

«Текущее состояние здоровья президента республики г-на Александра Вучича стабильное и удовлетворительное. Совет скорректировал терапию, рекомендовал продолжить дальнейшее регулярное наблюдение и лечение», — сообщил Динчич.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президенту Сербии Александру Вучичу стало плохо во время визита в США, он был вынужден досрочно прервать поездку и вернуться в Белград. По прибытии сербский лидер был госпитализирован, сообщает телекомпания RTS.

В больнице сербского лидера встретили министр здравоохранения Златибор Лончар и лечащий врач Драган Динчич.

Вучичу стало плохо серии переговоров во Флориде. Он успел пообщаться с бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, конгрессвумен Клаудией Тенни и сербскими бизнесменами. А вот до встреч с американским коллегой Дональдом Трампом и высокопоставленными представителями Республиканской партии дело не дошло — сербский президент отменил их и вернулся в Белград.