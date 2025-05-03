ВС РФ уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря

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Противник предпринял новую попытку совершить массированную атаку на регионы РФ.

Два украинских безэкипажных катера уничтожили в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны России.

«С 16.40 до 18.15 дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Черного моря обнаружены и уничтожены два украинских безэкипажных катера», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новороссийску пострадало пять человек, в том числе двое детей. В городе введен режим ЧС. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Повреждены жилые дома в ЖК «Аврора», на Суворовской улице и в частном секторе Восточного района. На месте происшествия работают оперативные службы. Мэр отметил, что в случае необходимости будут оборудованы пункты временного размещения.