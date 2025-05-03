Международная федерация гимнастики присвоила нейтральный статус 43 российским спортсменам

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В список вошли 17 художественных гимнасток, 14 спортивных гимнастов, а также 12 прыгунов на батуте.

Международная федерация гимнастики (FIG) присвоила нейтральный статус 43 российским спортсменам, соответсвтующий список опубликован на сайте FIG.

В него входят 17 художественных гимнастов, 14 спортсменов из спортивной гимнастики, а также 12 прыгунов на батуте. Сейчас нейтральный статус имеют художественные гимнастки из России: Виктория Чумакова, Александра Хабибуллина, Ксения Савинова, Каролина Пахтусова, Владислава Николаенко, Арина Ткачук, Ульяна Янус, Варвара Топорова, Анастасия Иванова, Милена Букина, Полина Семенова, Мария Борисова, Александра Борисова, Анна Вакуленко, Арина Янковская, Арина Ковшова, Диана Чугунихина.

Из российских представителей спортивной гимнастики нейтральный статус получили 14 человек — Мария Агафонова, Алена Глотовая, Злата Осокина, Илья Заика, Даниел Маринов, Владислав Поляшов, Кирилл Прокопьев, Григорий Климентьев, Ангелина Мельникова, Людмила Рощина, Анна Калмыкова, Ксения Зеляева, Ранель Сафиуллин и Лейла Васильева.

Также 12 обладателей нейтрального статуса занимаются прыжками на батуте. Среди них — Яна Лебедева, Анжела Бладцева, Кирилл Козлов, Данила Касимов, София Аляева и Александра Лямина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международный олимпийский комитет (МОК) совместно с федерациями по зимним видам спорта рассматривает возможность участия спортсменов из России и Белоруссии в Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии. Об этом стало известно от спортивного директора организации Кита Макконнелла во время пресс‑конференции по итогам исполкома, трансляция которой велась на YouTube-канале организации.

По словам Макконнелла, спортсмены не могут отвечать за то, какие действия совершают их государства, и в связи с этим не должны нести наказание. Он отметил, что организация придерживается прежнего мнения.