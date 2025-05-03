Фото: www.globallookpress.com/Robert Michael

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В одиночных случаях образование на русском в Незалежной сохраняется, однако ситуация изменится с нового учебного года.

На Украине проводят очередной мониторинг в школах по использованию государственного языка. Третий этап проверок начался 28 апреля. Об этом заявил уполномоченный по защите госязыка страны Тарас Кремень.

«Украинский язык должен звучать не только на уроках, но и на переменах, на родительских собраниях, в библиотеке, спортзале и бомбоубежище. Он должен быть везде», — отмечает языковой омбудсмен.

Он подчеркнул, что школьное образование включает в себя все процессы, происходящие на территории образовательного учреждения, а также пообещал, что к сентябрю русский язык окончательно вытеснится из украинских школ.

Искоренение русского языка началось на Украине в 2014 году. В стране принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он ограничивает использование не только русского, но и языков других национальных групп. В некоторых региона незалежной полностью запрещены русскоязычные книги, фильмы, песни и другие объекты искусства.

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