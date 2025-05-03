В Пекине провели акцию «Бессмертный полк»

Фото, видео: © РИА Новости/Анна Раткогло; 5-tv.ru

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В ней приняли участие граждане России, Белоруссии и Китая.

В Пекине — столице Китая — прошла акция «Бессмертный полк». Поучаствовать смогли несколько сотен граждан России и КНР. Об этом сообщили в Русском доме в Пекине.

Торжественное мероприятие, приуроченное к 80-летию Великой Победы, прошло на территории российского посольства в Китае. Во главе колонны стоял посол Игорь Моргулов.

В рядах «Бессмертного полка» также оказались граждане Белоруссии. По подсчетам Русского дома, заявки прислали 800 человек, проживающих за пределами посольства. Еще 100 поступило от тех, кто размещается на его территории.

Большой вклад в организацию «Бессмертного полка» внесла китайская волонтерская группа «Москва-Пекин». Ее участники — поклонники российской культуры и истории.

О намерении провести шествие памяти заявляли также в Словакии, Сербии и Молдавии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Вашингтоне впервые за шесть лет пройдет акция «Бессмертный полк». В шествии планирует принять участие около 300 человек. Колонна стартует в парке Лафайет-сквер и проследует до мемориала Второй мировой войны.