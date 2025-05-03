«Материнский инстинкт»: почему Сати Казанова скрывает свою дочь

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Поклонникам придется ждать еще как минимум три года, чтобы познакомиться с малышкой.

Экс-солистка группы «Фабрика» планирует скрывать свою дочь от общественности, пока той не исполнится четыре года. В беседе с телеведущей Светланой Бондарчук певица объяснила, что таким образом надеется защитить ребенка.

«Во-первых и в-главных, она пока маленькая. У нее нет, как я верю, такой определенной защиты, она еще хрупкая очень. Я так ее чувствую. Это просто мой материнский инстинкт. Это не потому что так принято эзотерически или еще что-то. Это мой инстинкт материнский ее защищать, оберегать и закрывать от общества», — сказала Казанова.

И, хотя певица не следует религиозным или эзотерическим учениям, она все же считает, что имя человека несет вибрацию. В связи с этим ближайшие два-три года Казанова не собирается рассказывать, как назвала малышку.

«Имя тоже несет вибрацию, конечно, человека. И как-то мы решили это оставить в тайне», — добавила Казанова.

По словам певицы, ее дочь очень похожа на отца — итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Во внешности также есть черты дедушки. А форма глаз и губ мамина.

«В целом папа и еще немножко дедушка», — заключила экс-солистка «Фабрики».

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