Снег и розы: как сейчас выглядит могила Валентина Юдашкина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Модельер похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Модельера Валентина Юдашкина нет в живых уже два года. В годовщину смерти кутюрье члены его семьи поделились постами в соцсетях со словами скорби, а также показали то, как сейчас выглядит могила дизайнера. Эксклюзивные фото опубликовал 7Дней.ru.

«Как быстротечно время! Вот уже два года тебя нет с нами, очень скучаем! И как тебя не хватает нам!», — опубликовала вдова Марина Юдашкина.

Дочь Юдашкина Галина тоже выложила трогательное обращение к отцу. Наследница модного дома продемонстрировала подписчикам и могилу модельера, которая находится на Троекуровском кладбище в Москве. На фото — надгробная плита в снегу. У ног скульптуры Юдашкина много букетов роз.

Не только семья кутюрье помнит о нем. Слова поддержки жене и дочери Юдашкина высказали знаменитости. В их числе — Игорь Крутой, Наташа Королева и другие.

Валентин Юдашкин после продолжительной борьбы с онкологией скончался 2 мая 2023 года. В этом году модельеру могло бы исполниться 62 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как дети Филиппа Киркорова пережили утрату своего дедушки Бедроса Киркорова.