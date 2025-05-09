Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов принял Парад Победы на Красной площади

Фото, видео: 5-tv.ru

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Церемония началась с традиционного выноса государственного флага России и Знамени Победы. После этого министр поздравил с праздником подразделения войск.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов появился на Красной площади в честь главного военного парада к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Церемония начинается с традиционного внесения на площадь флага России и Знамени Победы. После этого министр поздравил с праздником подразделения войск. Среди них принимают участие парадные расчеты 13 государств: Азербайджан, Белоруссия, Вьетнам, Египет, Казахстан, Китай, Киргизия, Лаос, Монголия, Мьянма, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.

Также в Параде принимают участие свыше 130 единиц военной техники, среди которых легендарный танк Т-34. Помимо этого, показаны современные образцы техники: бронеавтомобили, ракетные комплексы, системы ПВО, пусковые установки, а также новейшие разработки.

Выезд на Красную площадь главы Минобороны завершается докладом президенту России Владимиру Путину.

В торжественных церемониях принимают участие лидеры ряда стран, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Киргизии Садыр Жапаров, Венесуэлы Николас Мадуро, Абхазии Бадра Гунба, Сербии Александр Вучич, Палестины Махмуд Аббас, Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и другие.

Это важный день не только для России, но и для всего мира. Прошло уже 80 лет со дня освобождения стран от гнета нацисткой Германии.

В связи с этим во всех регионах РФ пройдет 190 крупных мероприятий, а общее число посвященных Победе культурных событий превысит 100 тысяч.

По традиции в Москве в честь Дня Победы организуют концерты, выставки, театрализованные представления, исторические реконструкции, кинопоказы, мастер-классы и многое другое. Завершающим штрихом будет большой салют в 22:00.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Петербург отмечает День Победы в 2025 году.