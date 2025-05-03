«Невозможно договориться»: Зеленский отверг предложение Путина о перемирии

Фото: Reuters/Alina Smutko

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Президент Украины настаивает на прекращении огня на 30 дней.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что инициатива президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая — театральная постановка. Его слова приводит Интерфакс-Украина.

«Безусловное прекращение огня — это модель, предложенная американцами. Идем по нему. С этой даты или с другой — желательно раньше. Да, давайте попробуем в течение 30 дней. Почему 30-дневное прекращение огня? Потому что за три, пять, семь дней невозможно ни о чем договориться», — сказал Зеленский журналистам.

Он также подчеркнул, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на торжественные мероприятия 9 мая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что новость о предстоящем перемирии вызвала широкий резонанс в мировых СМИ. Осмыслить значение мирной инициативы России, приуроченной ко Дню Победы, пытаются осмыслить французские, британские, немецкие и американские издания. The New York Times, например, связывает ее усилиями президента США Дональда Трампа.