«Я рвусь в бой»: Ирина Пегова рассказала о своей главной страсти

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Каждый раз актриса старается одержать победу.

Народная артистка Ирина Пегова очень любит играть в пляжный волейбол. Об этом она рассказала 5-tv.ru на премьере спортивной драмы «Финал» с Денисом Шведовым.

В фильме актриса сыграла маму главного тренера сборной России по волейболу Владимира Алекно. По сюжету, благодаря ему стране удалось одержать победу в Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году.

Причем и самой Пеговой нравится данный вид спорта. Особенно, душа рвется к пляжному варианту, который, несмотря на свою схожесть с классическим видом, во многом отличается. И не только наличием песка.

«Я волейбол обожаю, особенно пляжный. Пляжный волейбол — это моя страсть», — ответила актриса.

По словам Пеговой, при любом удобном случае, если есть песок и сетка, она старается провести время за своим любимым активным хобби. При этом телеведущая не из тех, кому важно только участие, она старается одержать победу.

«Я рвусь в бой», — улыбнулась она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Пегова дала совет, как отпустить детей во взрослую жизнь.